Düzce'de Bahçeşehir ve Cumayeri Spor Salonları Bakım Onarımı Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Bahçeşehir Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonu bakım onarım, parke yenileme işlemleri tamamlandı.

Bahçeşehir ve Cumayeri Spor Salonu'nun tadilat işlemleri tamamlanarak yeniden hizmete girdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Spor Salonu ve Cumayeri Spor Salonu'na müdahale edilerek salonun yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılması için gerekli girişimler yapılarak bakım yapıldı.

Salonun parke değişim işlerini tamamlayan müdürlük, iç duvarların boya işlerini de tamamladı. - DÜZCE