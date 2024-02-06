Duyunca "Yok artık" diyeceksiniz! İşte Beşiktaş'ın Semih için istediği rakam
Beşiktaş, son olarak Trabzonspor maçında attığı gollerle büyük beğeni alan 18 yaşındaki yıldız futbolcusu Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi. Siyah-beyazlılar Semih'i 25 milyon eurodan aşağıya göndermek istemiyor.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Semih Kılıçsoy, başarılı performansıyla adından söz ettireye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise dünya devlerinin radarında olan futbolcunun bonservis bedelini belirledi.
A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPTI
Trabzonspor maçında 2 gol birden atarak A Milli Takım'a da göz kırpan Semih, Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarına girdi.
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE
Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.
25 MİLYON EURO
Fanatik'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak. Genç forvet bu sezon toplamda 19 maça çıkarken, 8 gol ve 1 asist kaydetti.