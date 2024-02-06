Duyunca 'Yok artık' diyeceksiniz! İşte Beşiktaş'ın Semih için istediği rakam

Süper Lig devi Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Semih Kılıçsoy, başarılı performansıyla adından söz ettireye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim ise dünya devlerinin radarında olan futbolcunun bonservis bedelini belirledi.

A MİLLİ TAKIM'A GÖZ KIRPTI

Trabzonspor maçında 2 gol birden atarak A Milli Takım'a da göz kırpan Semih, Avrupa'nın dev ekiplerinin de radarına girdi.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve E.Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı.

25 MİLYON EURO

Fanatik'te yer alan habere göre, siyah-beyazlı yönetim Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon euro altındaki teklifleri dikkate almayacak. Genç forvet bu sezon toplamda 19 maça çıkarken, 8 gol ve 1 asist kaydetti.