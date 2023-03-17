Duygu dolu anlar! Galatasaray, Ahmet Çalık'ı unutmadı
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Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Konyaspor'a attıkları golün ardından Ahmet Çalık'ı andı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, attığı ilk golden sonra Ahmet Çalık'ı andı.
BURUK ALKIŞ ALDI
Milot Rashica'nın golünden sonra Ahmet Çalık'ın formasıyla tribünlere selam veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk alkış aldı.
KAMERAYA KOŞTULAR
Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da golden sonra Ahmet Çalık'ı andı. Kerem Aktürkoğlu'nun formayı öptüğü anlar yürek ısıttı.