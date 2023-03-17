Üye Girişi
Haberi Paylaş

Duygu dolu anlar! Galatasaray, Ahmet Çalık'ı unutmadı

Spor Haberleri

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Konyaspor'a attıkları golün ardından Ahmet Çalık'ı andı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, attığı ilk golden sonra Ahmet Çalık'ı andı.

Duygu dolu anlar! Galatasaray, Ahmet Çalık'ı unutmadı

BURUK ALKIŞ ALDI

Milot Rashica'nın golünden sonra Ahmet Çalık'ın formasıyla tribünlere selam veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk alkış aldı.

Duygu dolu anlar! Galatasaray, Ahmet Çalık'ı unutmadı

KAMERAYA KOŞTULAR

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da golden sonra Ahmet Çalık'ı andı. Kerem Aktürkoğlu'nun formayı öptüğü anlar yürek ısıttı.

Duygu dolu anlar! Galatasaray, Ahmet Çalık'ı unutmadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Ahmet Çalık Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title