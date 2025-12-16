Haberler

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, bir süredir birlikte olduğu Sera Vrij ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.

  • Ferdi Kadıoğlu, Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle evlendi.
  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton forması giyen A Milli Takım futbolcusudur.
  • Sera Vrij, güzellik uzmanıdır ve evliliklerini sosyal medyada paylaşmıştır.

İngiltere Premier Lig'in iddialı takımlarından biri olan Brighton'ın formasını giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sevenlerinin karşısına sürpriz bir şekilde çıktı.

SESSİZ SEDASIZ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, uzun yıllardır birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine girdi. 26 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Sera Vrij ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

SADE BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Güzellik uzmanı olan Vrij, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle evlendiklerini açıkladı. Genç çiftin evlilik törenleriyle ilgili paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, ikilinin sevenleri, çifte tebrik dolu yorumlarda bulundu.

İşte nikah töreninde çekilen o fotoğraflar:

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

gurbetçi çocukları hem karakter hem de futbol becerisi olarak olarak bizim yerli sporculardan daha iyiler.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFsp FSP:

Kadın hamileydi la

yanıt3
yanıt4
Haber YorumlarıŞÜKRÜ GÜZEN:

Çok önemli bir haber..... İyi ki verdiniz..... Bu haberden olmasaydık halimiz nice olurdu...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

Allah mesut bahtiyar etsin. kart görmeyen itiraz etmeyen sporu spor gibi gören efendi çocuk.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınedo cos:

allah mutlu mesut etsin aslan gibi insan saygili degerli bir futbolcumuz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Dünyanın en zengin politikacıları açıklandı! Zirvedeki servet şaşkına çevirdi

Birinci değil, ikinci şaşırttı!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Estetiksiz hali şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...

AK Partili vekilin sözleri, muhalefeti çıldırttı: Suya yaptığınız zam...
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
title