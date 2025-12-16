Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

İngiltere Premier Lig'in iddialı takımlarından biri olan Brighton'ın formasını giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, sevenlerinin karşısına sürpriz bir şekilde çıktı.

SESSİZ SEDASIZ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, uzun yıllardır birlikte olduğu Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile dünyaevine girdi. 26 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Sera Vrij ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

SADE BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİ

Güzellik uzmanı olan Vrij, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle evlendiklerini açıkladı. Genç çiftin evlilik törenleriyle ilgili paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, ikilinin sevenleri, çifte tebrik dolu yorumlarda bulundu.

İşte nikah töreninde çekilen o fotoğraflar: