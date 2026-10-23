Düşüşe geçen Somaspor, 8. haftada deplasmanda Gebzespor'a konuk olacak

Düşüşe geçen Somaspor, 8. haftada deplasmanda Gebzespor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0 ve Aliağa FK'ya 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor, yarın 8. hafta maçında deplasmanda Gebzespor'a konuk olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'ndaki maçta bir maçı eksik Somaspor 7 puanla 12'nci, Gebzespor 15 puanla 4'üncü sırada.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0, Aliağa FK'ya da 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor yarın 8'inci hafta maçında deplasmanda Gebzespor'un rakibi olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan düdük çalacak. Bir maçı eksik olan Somaspor haftaya 7 puanla 12'nci sırada girerken, Gebzespor ise 15 puanla 4'üncü basamakta yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı