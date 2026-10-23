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Düşüşe geçen Somaspor, 8. haftada deplasmanda Gebzespor'a konuk olacak

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Düşüşe geçen Somaspor, 8. haftada deplasmanda Gebzespor'a konuk olacak
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Üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0 ve Aliağa FK'ya 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor, yarın 8. hafta maçında deplasmanda Gebzespor'a konuk olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'ndaki maçta bir maçı eksik Somaspor 7 puanla 12'nci, Gebzespor 15 puanla 4'üncü sırada.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Adana Demirspor'a (D) 3-0, Aliağa FK'ya da 2-1 yenilip düşüşe geçen Somaspor yarın 8'inci hafta maçında deplasmanda Gebzespor'un rakibi olacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Sinan Özcan düdük çalacak. Bir maçı eksik olan Somaspor haftaya 7 puanla 12'nci sırada girerken, Gebzespor ise 15 puanla 4'üncü basamakta yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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