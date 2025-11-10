Haberler

Düşme hattındaki takıma puan kaybeden Mourinho hakemlerin üzerine yürüdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, ligde de son dakika golüyle sarsıldı. Düşme hattındaki Casa Pia karşısında 90+1'de yediği golle iki puan bırakan Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, maç biti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta puan alamayan Benfica, bu kez ligde de son dakika şokuyla sarsıldı. Casa Pia karşısında 90+1'de yediği golle iki puan bırakan Portekiz ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, maç bitiminde hakemlerin üzerine yürüdü.

SON DAKİKA GOLÜYLE YIKILDI

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir dönem geçiren Benfica, ligde konuk ettiği Casa Pia karşısında da istediğini alamadı. Mücadelede 2-1 önde götürdüğü maçı 90+1'de yediği golle 2-2 tamamlayan Benfica, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

MOURINHO'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Maçın son düdüğünün ardından sinirlerine hakim olamayan Mourinho, hakem Gustavo Correia'nın üzerine yürüyerek kararlara itiraz etti.

Portekizli teknik adam, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hakemin verdiği penaltıyı anlamak zor ama VAR'ın neden müdahale etmediğini anlamak daha da zor. VAR ne işe yarıyor? Geçen hafta başka bir maçta da aynı şey yaşandı. Bu konulara girmek istemiyorum, ceza almadan konuşmaya çalışıyorum" dedi.

LİDERLİK YARIŞINDAN UZAKLAŞTI

Bu sonucun ardından Benfica puanını 25'e yükseltti, lider Porto'nun 6 puan gerisinde kaldı. Mourinho'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından ligde de puan kaybedince büyük bir baskı altına girdi. Mourinho'nun, federasyon tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.

