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Vlahovic'ten Beşiktaş'ta İlk Hat-Trick

Vlahovic'ten Beşiktaş'ta İlk Hat-Trick
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Beşiktaş’ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Çorum FK’ya karşı kaydetti.

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini Çorum FK'ya karşı kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Dusan Vlahovic, ilk gollerini Çorum FK karşısında kaydetti. 43. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren 26 yaşındaki golcü, 59. ve 66. dakikalarda da ağları sarsarak Beşiktaş'da ilk kez hat-trick yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Vlahovic, 71. dakikada yerini Hyeon-Gyu Oh'a bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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