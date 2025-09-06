Haberler

Dusan Tadic yıldızlaştı, Al Wahda rakibini dörtledi

Dusan Tadic yıldızlaştı, Al Wahda rakibini dörtledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Lig Kupası 1. Tur maçında Dusan Tadic'in formasını giydiği Al Wahda, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 yendi. Tadic, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Lig Kupası 1. Tur maçında Ajman Club ile Al Wahda karşı karşıya geldi. Ajman Stadyumu'nda oynanan maçı Al Wahda, 4-2 kazandı.

AJMAN MAÇA HIZLI MAÇLADI

Karşılaşmaya Ajman Club çok hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Walid Azarou ve 22. dakikada Junior Flemmings ile 2-0 öne geçti.

TADIC GERİ DÖNÜŞÜN ATEŞİNİ YAKTI

Al Wahda'da muhteşem geri dönüş Dusan Tadic ile başladı. Sırp oyuncu, 29. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıya çok iyi başlayan konuk ekip, 46. dakikada Bernardo Folha, 60. dakikada penaltıdan Omar Khribin ile 3-2 öne geçti. Maçta son sözü yine Al Wahda söyledi. Maçın 90+1'nci dakikasında Dusan Tadic'in asistinde Omar Khribin takımının dördüncü golünü attı.

KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR

Maçın 82. dakikasında Ajman Clublı Abdalla Al Junaibi ile Al Wahdalı Inyeka Ogbu, yaptıkları kavga sonucu kırmızı kartla oyundan atıldılar.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ünlü oyuncu Yılmaz Kunt'u, en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi

Ünlü oyuncuyu en yakınındaki isim soyup soğana çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, Cengiz ve Djiku'dan sonra Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

Cengiz ve Djiku'dan sonra Fener'den bir yıldızı daha istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.