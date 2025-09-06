Dusan Tadic yıldızlaştı, Al Wahda rakibini dörtledi

Birleşik Arap Emirlikleri Lig Kupası 1. Tur maçında Ajman Club ile Al Wahda karşı karşıya geldi. Ajman Stadyumu'nda oynanan maçı Al Wahda, 4-2 kazandı.

AJMAN MAÇA HIZLI MAÇLADI

Karşılaşmaya Ajman Club çok hızlı başladı. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Walid Azarou ve 22. dakikada Junior Flemmings ile 2-0 öne geçti.

TADIC GERİ DÖNÜŞÜN ATEŞİNİ YAKTI

Al Wahda'da muhteşem geri dönüş Dusan Tadic ile başladı. Sırp oyuncu, 29. dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıya çok iyi başlayan konuk ekip, 46. dakikada Bernardo Folha, 60. dakikada penaltıdan Omar Khribin ile 3-2 öne geçti. Maçta son sözü yine Al Wahda söyledi. Maçın 90+1'nci dakikasında Dusan Tadic'in asistinde Omar Khribin takımının dördüncü golünü attı.

KARŞILIKLI KIRMIZI KARTLAR

Maçın 82. dakikasında Ajman Clublı Abdalla Al Junaibi ile Al Wahdalı Inyeka Ogbu, yaptıkları kavga sonucu kırmızı kartla oyundan atıldılar.