Dusan Tadic "Asla unutmayacağım" diyerek Fenerbahçe'ye veda etti

Dusan Tadic 'Asla unutmayacağım' diyerek Fenerbahçe'ye veda etti
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Dusan Tadic
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Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sarı-lacivertlilere veda etti. Sosyal medya hesabından bir veda açıklaması yapan Tadic, Fenerbahçe'ye olan minnettarlığını ifade etti ve taraftarlara teşekkür etti. Fenerbahçe'de iki sezon boyunca 36 yaşındaki futbolcu, 109 maça çıktı ve 29 gol, 35 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler için bir veda açıklaması yaptı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Tadic açıklamasında, "İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti. İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım! Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak" ifadelerini kullandı.

64 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe'de iki sezon oynayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 109 maça çıktı ve 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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