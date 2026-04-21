Dusan Alimpijevic: Her şeyi unutup bu maça ciddi ve farklı bir seviyede odaklanmalıyız / Metin eklendi

BTK Eurocup final serisi ilk maçında Beşiktaş Gain yarın saat 20.00'de sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası başantrenör Dusan Alimpijevic ve tecrübeli basketbolcu Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.

Final serisinde saha avantajını elde etmek için sezon boyunca büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Dusan Alimpijevic, "Kendi sahamızın, taraftarımızın oluşturduğu o muazzam atmosferle ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki finaller bambaşka, her şeyin sıfırlandığı bir yer. Herkesin şansı var. Geçmişte olan her şeyi unutup bu maça tamamen ciddi ve farklı bir seviyede odaklanmalıyız. Önceki iki maçı unutmalıyız, çünkü onlar geride kaldı. Şimdi yeni bir savaş başlıyor. Planımızı tabii ki burada açıklayamam ama elimizde gerekli araçlar var. Buraya özgüvenle geldik. Kulübün her bir üyesi yarın bizi neyin beklediğinin farkında. Maç maç ilerleyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

'KAMAGATE DIŞINDA HERKES DÖNDÜ'

Takımın son durumuna da değinen Alimpijevic, "Şu anda Kamagate dışında herkes döndü. Kamagate dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda olmayacak. Diğer herkes hazır. Sertaç, son Tofaş maçımızla birlikte aramıza katıldı ve final için hazır durumda" diye konuştu.

'AKATLAR'DA OYNAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ'

Siyah-beyazlı taraftarların Akatlar'da oluşturduğu atmosferin sadece Türkiye'de değil, Avrupa genelinde konuşulduğunu belirten Alimpijevic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle çok etkiliyor. Taraftarlarımızın çoğu futbol tarafındaki tutkuyu basketbola da taşıyor. Bu da bize ekstra enerji, duygu ve tutku katıyor. Akatlar'da oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Tüm Avrupa'nın, Akatlar'daki bu atmosferi konuştuğunu söyleyebilirim. Ancak tekrar etmeliyim ki yarınki atmosfer çok önemli olsa da bu tamamen yeni bir rekabet. Her şeyi unutup sadece işimize odaklanmalıyız."

'FİNALLERDE HERKESİN ŞANSI EŞİTTİR'

EuroCup'ta iç sahada yenilgisiz olduklarının hatırlatılması üzerine Alimpijevic, "Önceki her şeyi unutmalıyız. Bu yeni bir sayfa. Finallerde herkesin şansı eşittir, bu yüzden bugüne kadarki rekorumuzu bir kenara bırakıp sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi sahaya çıkmalıyız. Tabii ki salonun yine kapalı gişe olmasından dolayı mutluyuz. 2025-2026 sezonundaki bu güzel basketbol hikayesini takip eden taraftarlarımıza minnettarız" dedi..

'ŞU AN SADECE YARINA ODAKLIYIM'

Alimpijevic, gelecek sezon EuroLeague ihtimaliyle ilgili soruya ise net bir şekilde odak noktalarının sadece mevcut maçlar olduğunu dile getirdi. Sırp başantrenör, şöyle konuştu:

"'Eğer' ile başlayan her şey sonranın konusu. Size söz veriyorum, maçlar bittikten sonra bunu uzun uzun konuşabiliriz. Ama şu an sadece yarına odaklıyım, ikinci maça bile değil. Gün gün, maç maç gidiyoruz. 'Ne olur' veya 'şu olursa ne olur' gibi soruları sonra cevaplayacağım."

Son olarak Alimpijevic, kulüp tarihine geçecek bir başarı hedeflediklerini belirterek, Beşiktaş müzesinde eksik olan bu kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

SERTAÇ ŞANLI: AKATLAR'DA BU TARAFTARIN ÖNÜNDE FİNAL OYNAMAK GERÇEKTEN ÇOK AYRI BİR DUYGU

Final oynamanın önemine değinerek sözlerine başlayan Sertaç Şanlı, "Bu atmosferi yaşamak, özellikle Akatlar'da bu taraftarın önünde final oynamak gerçekten çok ayrı bir duygu. Buraya kadar geldiğiniz için mutluyum. İnşallah taraftarımızın da o mükemmel desteğiyle seriyi iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

'YARIN İNANILMAZ BİR ATMOSFER OLACAĞINDAN EMİNİM'

Serinin ilk karşılaşmasını kendi sahalarında oynayacak olmalarının önemine dikkat çeken Şanlı, taraftarların bu anı uzun süredir beklediğini dile getirdi. Şanlı sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Taraftarlar bu anı kaç senedir beklediğinin bilincindeler. Zaten biletler çıktığı gibi tükendi. Bunu da bize hissettirdiler. Ben yarın burada inanılmaz bir atmosfer olacağından eminim. Onların desteği bizim için çok önemli. Çok büyük bir güç veriyor. Onların desteğiyle inşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı