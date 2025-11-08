Dursun Özbek'ten Messi sorusuna cevap

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Boğaziçi Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaptı.

'ÖNCÜ BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği projelerin öncü olduğunu dile getiren Dursun Özbek, "2016 yılında ortaya koyduğumuz projeler, 2022'de ete kemiğe bürünmeye başladı. Galatasaray, bu manada öncü bir takım olduğunu gösterdi. O dönemde, diğer camialardan "Gayrimenkul şirketi oldu" gibi eleştiriler aldık ama bugün geldiğimiz noktada, rakiplerimiz bizim ortaya koyduğumuz şekilde benzer projeler geliştirerek sürdürülebilir bir faaliyet alanına girmek istiyor." dedi.

DURSUN ÖZBEK'TEN MESSI CEVABI

"İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusuna cevap veren Dursun Özbek, "Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Dursun Özbek, 'Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız." şeklinde konuştu.