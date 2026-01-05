Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek finale yükseldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

TRANSFER MÜJDESİ

Takıma yapılacak takviyeler hakkında konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın yaz transferlerine bakarsanız, 5 transfer yaptık ve 5'i de sahada. Bu transferdeki başarıyı gösteriyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Hocamızın talepleri doğrultusunda, scout ekibinin önerileriyle çalışıyoruz. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli, onlar için çalışıyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun."dedi.

''FİNALDEKİ RAKİBİMİZİ BEKLİYORUZ''

Mücadeleyi değerlendiren Dursun Özbek, "Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HARCAMA LİMİTLERİ

Dursun Özbek, harcama limitleri hakkında da yorum yaparak, "Limitler açıklandı. Galatasaray'ın limitinin iki katı (Fenerbahçe'den) olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.