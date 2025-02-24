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Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi öncesi sahadaki çalışmaları inceledi ve bir açıklama yaptı. Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın bu akşam sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı maç öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'a giderek yapılan çalışmaları inceledi.

"SADECE SPORUN KONUŞULDUĞU BİR DERBİ DİLİYORUZ"

Dursun Özbek, daha sonra ise resmi siteden bir açıklama yaptı. Özbek, "Bu akşam asırlık ezeli rekabetin yeni bir sayfasını açarak Fenerbahçe'yi sahamızda konuk edeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak her zaman olduğu gibi centilmence ve adil oyunun ön planda olduğu, sadece sporun konuşulduğu bir derbi diliyoruz. Ancak; Türk futbolunun son dönemlerde içine çekilmek istendiği kaos ve kargaşa ortamının yaratacağı tehlikeyi görüyoruz. Birtakım odakların; Galatasaray'a karşı takındıkları düşmanca tavır, ortamı geren eylem ve söylemleriyle birlikte kardeşi kardeşe kırdırmaya kadar gidecek tehlikeli bir yola bizi sürükleme niyetini ortaya koymaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü ve ona gönülden bağlı milyonlarca taraftarın hiçbir ferdi bu yolun yolcusu olmayacaktır. Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmek, toplumsal huzuru korumak her zaman birinci önceliğimizdir.

Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan ricam, hiçbir provokasyona karşılık vermeden sadece takımımıza odaklanmalarıdır. Sahaya yabancı madde atmayacağız ve son saniyeye kadar, hiç durmadan, Galatasarayımızı destekleyeceğiz. Galatasaray her zaman sahada kalarak terinin son damlasına kadar, zafer için kazanmak için mücadele edecektir! Her zaman ifade ettiğimiz gibi; sonunda iyiler kazanacak!" dedi.

Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftarlara net mesaj
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Başkan uyanık olun, rakip takım bu kadar rahat ise vardır bir bit yeniği. Hakem ile rakip takımın as başkanının bağını göz önünde bulundurun. Okan Buruk'un oyunculara GS'den önce fb nin daha çok puana ihtiyacı olduğu anlatılıp, sakin kalmaları gerektiğinin vurgulaması gerekir. Hele o kurmalı oyuncak gibi ortalığı karıştıran oyuncuya dikkat etin kendini sirkte sanıyor.

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Haber YorumlarıALİ İHSAN EMRE:

Sonunda iyiler kazanır. (Avrupa Hariç)

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Haber YorumlarıSergen Sezen:

Her zaman olduğu gibi adil ve centilmence mi ? Neden o zaman çıkıp demedin djiku kartı yanlıştı diye neden demedin fred vuruştan önce faul yapmadı diye? Anca laf salatası

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