Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ederson ve Fenerbahçe sözleri
Dursun Özbek, derbi öncesi TFF'nin hakem ve Ederson kararlarına güvendiğini, tansiyonun yükselmemesi gerektiğini belirtti. Galatasaray Başkanı, "Toplumu germeden futbolu geliştirmek hepimizin görevi" diyerek tüm taraflara sakinlik çağrısı yaptı.
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin sakin ve dostluk içinde geçmesini istediğini belirtti.
- Dursun Özbek, hakem atamalarının TFF'nin sorumluluğunda olduğunu ve tartışmalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
- Dursun Özbek, Fenerbahçe kalecisi Ederson'un ceza durumunda önceki örneklerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk töreninde derbi ve Ederson kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özbek, tansiyonun yükselmemesi gerektiğini vurgularken TFF'ye de mesaj gönderdi.
DERBİ ÖNCESİ SAKİNLİK VURGUSU
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi için gelen soruları yanıtlarken sakin bir atmosfer isteğini yineledi. Özbek, "Türkiye'de ve dünyada büyük bir ilgiyle izlenecek derbi olacak. Bizlere, ülkemize yakışan, sakatlığı olmayan, dostluk içinde geçen bir derbi olmasını istiyorum" dedi.
"HAKEM ATAMASI TFF'NİN İŞİ"
Hakem tartışmalarına da değinen Özbek, "Hakem konusu TFF'nin işi. Gerekli atama yapılacaktır. Tartışmalara sebep olmayacak bir yönetim sergilenmesini arzu ediyorum. Hakem hataları her yerde oluyor ama mümkün olduğu kadar az ve kabul edilebilir hatalar görelim." ifadelerini kullandı. Özbek'in bu sözlerinin hemen ardından TFF, derbiye Yasin Kol'u atadı.
EDERSON AÇIKLAMASI: ÖRNEKLERİ VAR, AYNI UYGULAMA BEKLERİZ
Fenerbahçe kalecisi Ederson'un cezalı durumu üzerine de konuşan Özbek, "Ederson konusu TFF'nin işi. Örnekleri var, onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum." diyerek kararın doğru şekilde alınması gerektiğini vurguladı.
"TOPLUMU GERMENİN ANLAMI YOK"
Dursun Özbek, derbi öncesi oluşan genel havadan memnun olduğunu söyleyerek, "Derbi atmosferi sakin geçiyor, toplumu germeye gerek yok. Gerginlik sadece kulüpleri değil, toplumu geriyor. Amacımız Türk futbolseverlere iyi performans sergilemek, Avrupa'da başarılı olmak. Bütün takımlarımız buna odaklanmalı" dedi.
"SARA'N, BAŞKANLIĞI YÜRÜTÜYOR; TAVIRLARIMIZ 86 MİLYONU ETKİLİYOR"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili de konuşan Özbek, Türk futbolunda yöneticilerin sorumluluğuna dikkat çekerek, "Sadettin Bey'i tanıyorum. Tavırlarımız 86 milyonu etkiliyor. Geçmişten ders çıkarmak bizlerin görevi, toplumu germemek asil sorumluluğumuz" dedi.