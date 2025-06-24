Dursun Özbek'ten ayrılığa veto

Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
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Galatasaray, Suudi Arabistan'dan istenilen Mario Lemina'nın geleceği için karara vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, Lemina'nın takımdan ayrılmasına karşı çıktı.

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da yönetim, adı transfer dedikodularıyla anılan Mario Lemina için son karara vardı.

DURSUN ÖZBEK'TEN AYRILIĞA VETO

Gabonlu orta saha Lemina'nın ismi Suudi Arabistan olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Sarı-kırmızılı yönetimden Lemina'nın ayrılığına veto geldi. Dursun Özbek önderliğindeki yönetimin oyuncuyu satmama kararı aldığı öğrenildi.

Dursun Özbek'ten ayrılığa veto

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan dahil olan Lemina, Sarı-kırmızılı takımda çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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