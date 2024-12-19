Dursun Özbek, Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı ilk kez açıkladı.

Alucra Kalkınma ve Vakfı Kongresi, İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te katıldı. Özbek burada hemşerilerinin yoğun alkışlarıyla karşılandı. Salonda bulunanlara bir konuşma yapan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu açıkladı.

"KENDİSİ KABUL ETMEDİ"

Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı aktaran Dursun Özbek, "Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak ben sizle televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım orada Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Kendisi kabul etmedi" dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, geçtiğimiz sezon Dursun Özbek'e yaptığı çağrıda "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum, Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum" demişti.