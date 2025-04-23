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Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına katıldığı sırada İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme yakalandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunan Özbek, deprem sırasında büyük bir korku yaşadığını belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programına katıldı.

DEPREME YAKALANDI

Program sırasında İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme yakalanan Özbek, açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen programa katıldı. İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depreme burada yakalanan Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek depremle alakalı, "Biraz önce bir deprem meydana geldi. Buradaydım bayağı sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz, ufak tefek şeyler duyuyoruz. İnşallah can kaybı olmaz, inşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberlerle devam eder" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, İstanbul'daki 6,2'lik depreme Florya'da yakalandı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

federasyon başkanı olacak yegâne kişi Dursun Özbek'tir

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