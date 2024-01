Dursun Özbek: Algılarla Galatasaray camiasını etkilemeye çalışıyorlar

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, 2'nci Başkan Metin Öztürk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sivas spor karşılaşmasında yapılan hataların hakem hatası olarak açıklanamayacağını belirten Dursun Özbek, "Dünkü yaşananlar ve son dönemdeki gelişmeler üzerine bu toplantıyı yapmak zorunda kaldı. Göreve geldiğimizden beri sürekli tekrar ediyoruz. Biz sahada kalmak ve orada kazanmak istiyoruz. Türkiye'de futbolu geliştirmek, büyütmek, ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ancak planlı ve sistematik şekilde sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Dün Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçın hakemi Sayın Zorbay Küçük. Zorbay Küçük, TFF'nin önemli hakemlerinden bir tanesi. Sivas'ta oynanan maç Süper Lig için önemli bir maç. Nasıl oluyor da Süper Lig'de devam eden rekabet çerçevesinde Zorbay Küçük, buraya atanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray'ın da maçlarını yönetmiş. Galatasaray'ın puan ortalaması ise 1.75. Daha önce maçlarımızı da yönettiği için Sayın Zorbay Küçük, daha önceki şikayetlerimizde de yer aldı. Antalya spor maçında Muslera'nın ayağına bariz şekilde basıldı ve pozisyonu görmedi. Kırmızı kart olması gerekirken pas geçti. Zorbay Küçük'ün sicilindeki Galatasaray sorunları onunla da bitmiyor. Özellikle geçen sene kaptanımız Kerem'e kullandığı ifadeler de nezaket dışıydı. Şimdi VAR hakemine geliyoruz. Sayın Alper Ulusoy. Türkiye'deki futbol tarihindeki ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Şimdi ben Sayın Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum. Siz Galatasaray'dan ne istiyorsunuz. Her seferinde bu seviyede standartsızlıklara neden göz yumuyorsunuz ya da neden bunun peşinden gidiyorsunuz diye soruyorum. Bu standartsızlıklar bizim lehimize ya da aleyhimize çalınan pozisyonlarda rakiplerimize tam tersi bir uygulama içine giriliyor. Kimse bize bu hakem hatasıydı diye anlatmasın. Bu kadar üst üste gelmesi, 10 maçta yapılan uygulamalar... Bunları anlattık. Bunları hakem hatasıdır deyip geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz. Bu standartsızlığı çözecek olan mercii de MHK ve TFF. Herkes şunu iyi bilmeli ki bu yetki sahibi kişiler ya bu işi layıkıyla yönetmek zorundalar eğer bunu beceremiyorlarsa da gereğini yapmak zorundalar. Gereğinin ne olduğunu da yorumlarınıza bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"KİMİ KASTEDİYORSUN, SENİNLE UĞRAŞAN, SENİ ŞAMPİYON YAPMAYACAK OLAN KİM ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir televizyon programında 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' şeklinde yaptığı açıklamaya da cevap veren Dursun Özbek, "Geçen senelerde MHK'yi, hakemleri yönetmeye çalışıyorlardı. Şimdi sosyal medyayı, kamuoyunda oluşan algıyı yönetmeye çalışıyorlar. En kötü görüntüleri, açıları arayıp, bulup kendilerine mağduriyet yaratmaya çalışmak, oradan rakiplere saldırmak. Holigan yorumcularla insanların kafasını karıştırmaya çalışmak. Her şey planlı, düşünülmüş. Ancak düşünmedikleri şeyler de oluyor. Mesela göreve geldiğimiz ilk sene bizim şampiyon olacağımızı beklemiyorlardı. Bir önceki sene 13'üncü olan takımın, kısa sürede böyle bir başarıyı sağlamasını hesaba katmadılar. Bu yüzden, bu sene hiçbir şeyi şansa bırakmamak için daha planlı çalışıyorlar. Dünya spor tarihinde belki de ilk defa bir kulüp başkanı 'Ben başkanken, bizi şampiyon yapmayacaklar' diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi tam 5 senedir başkan. Kim seni şampiyon yapmayacak, kimi kastediyorsun, seninle uğraşan, seni şampiyon yapmayacak olan kim ? Böyle açıklama olmaz. Galatasaray'da böyle bir açıklamayı yapan başkan görevde 1 saniye duramaz. Rekabetten kaçmak için arka kapılar arayan, kendine mağduriyet çıkartmaya çalışan birisi Galatasaray'da başkanlık koltuğunda oturamaz. Biz Galatasaray'ız. Bizde başkaları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraflarını çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım. Bu toplumun gerilmesini, insanların düşman olmasını zerre önemsemeyen insanlar bunları yapanlardır. Bu camia tarihi boyunca kendine yakışanı yaptı. Biz başkalarına benzemeyiz, o seviyelere de düşmeyiz. Doğru yolda olanın kimseden korkusu olmaz. Galatasaray demek adalet için, doğru için sonuna kadar mücadele etmektir. Biz bundan vazgeçmeyiz. Çanakkale'de bu ülke için şehit düşen Hasnun Galip için vazgeçmeyiz. Fikri hür, vicdanı hür lise müdürümüz Tevfik Fikret için vazgeçmeyiz. Tüm Türkiye'ye Galatasaray'ı sevdiren efsane kaptanımız Metin Oktay için vazgeçmeyiz. 14 yıl şampiyon olamadığımızda, yağmurda, çamurda takımın yanında olan taraftar için vazgeçmeyiz. Galatasaray böyle bir yer. 500 seneyi aşkın mazisinden, etik değerlerinden oluşan böyle bir kurum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A KARŞI MUAZZAM BİR MÜCADELE VAR"

Camia olarak birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman hiçbir şeyden etkilenmeyeceklerini belirten Özbek, "Hepimizin şahit olduğu gibi futbolun ya da sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Galatasaray'ı girdiği yarışlarda zor duruma düşürmek için muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz tarihte ve geçtiğimiz 100 yıl içinde Galatasaray olarak biz tek yumruk haline geldiğimiz zaman kimsenin bizle mücadele imkanı yoktur. Bunun için hem taraftarlarımıza, genel kurul üyelerimize sesleniyorum. Belki şu anda en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi birlik ve beraberliğimizin korunması. Görüyorsunuz olaylar gözünüzün önünde cereyan ediyor. Her seviyede taarruzla, hücumla karşı karşıyayız. Birlik ve beraberliğimizi bu algılardan zerre kadar etkilenmemesi gerekiyor. Çünkü bizim hedeflerimiz var. Bu hedefler Galatasaray'ı sevmeyenleri son derece rahatsız ediyor. Birlik ve beraberlik bu hedefler için birinci faktör. Hep beraber, tek yumruk olmamız lazım. Bizi başarıya götüren yol buradan geçiyor" diye konuştu.

"ALGILARLA GALATASARAY CAMİASINI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Kulübün iyi yolda olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Çok iyi bir yoldayız. Geldiğimizden beri arkadaşlarımla oluşturduğumuz projelerimiz aynen devam ediyor. Çok yakında müjdeli haberlerim olacak. Burada özellikle belirtmek istiyorum. Son günlerde yapılan algılara bağlı olarak kulübümün mevcut sporcularına bırakın maaşlarını, primler dahi ödenmiştir. Şu saate itibariyle Galatasaray'ın ne amatör şubelerde ne de profesyonel futbol takımında Galatasaray'a hizmet eden kişilere, kardeşlerimize bir kuruş borcu yoktur. Galatasaray'da finansal bir problem varmış gibi algı yaratılmaya ve bu algılarla camiayı etkilemeye çalışıyorlar. Başkan olarak görevim zaten varsa bu sorunları çözmektir. Yönetim kurulu arkadaşlarımla biz buradayız. Bizim olduğumuz yerde kimse bunları Galatasaray'a yakıştıramaz, kimse bunları konuşamaz. Algı yaratmanın peşinde koşanlar 2024 Mayıs ayında seçimimiz var. Buradan da belli algılar peşinde koşuluyor. Seçim 2024 Mayıs'ta. Bizim bugün itibariyle gündemimizde seçim yok. Bizim gündemimizde mayıs ayında şampiyon olmak var. Bizim gündemimize Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödemek var. Projeleri bitirmek var. Seçim olacak. Galatasaray'da başkanları seçecek olan genel kuruldur. Bu yolda yönetimin bu günkü görevi sadece projelere odaklanmak ve genel kurula söz verdiğimiz şeyleri Mayıs ayına kadar bitirmek. Bu onurlu göreve kimi seçeceğinin kararı genel kurulundur" dedi.

"BU SENE YİNE BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Geçtiğimiz sezon daha zor koşullarda şampiyon olduklarına dikkat çeken Dursun Özbek, "Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Yöneticisiyle, futbolcusuyla, çalışanıyla hep birlikte olarak şampiyon olduk. Şimdi yine aynısını yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız. Birlikte olmamız, kenetlenmemiz şampiyonluğa giden yoldaki en büyük gücümüz olacak. Her gün bizden bir parça koparmaya çalışıyorlar. Bir tek gayesi var bunu, bizi içerden vurmak. Birliğimizi bozmaya çalışmaktan başka bir şey değil. Çünkü er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Ama bizim fıtratımızdan olmayan bu manadaki çalışmalarda biz yokuz. Bu çalışmalara karşı her zaman dimdik, hep beraber karşı duracağız. Bu sene yine biz şampiyon olacağız" dedi.

"GENEL KURULA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HEPSİNİN ARKASINDAYIZ"

Başkanlık seçiminde genel kurula verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirten Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel kurula verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Özellikle Mecidiyeköy projemiz. Mayıs ayına doğru teslimatları yapacağız. Kemerburgaz'ın kabası bitmişti şimdi ince işlere başladık. En kısa sürede Florya'daki yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşımak suretiyle de buranın hayata geçmesini sağlayacağız. Kısa sürede futbolcularımızla bu tesisi buluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu projelerin hepsi bitecek. Florya ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bunlarla ilgili müjdeli haberleri de paylaşacağız. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında yara almasına hizmet etmeye çalışanlar Mayıs'a doğru hüsrana uğrayacaklar. İhtiyacımız olan tek şey birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimini korumaktan geçiyor. Galatasaray camiası birlikteliğini herkese gösterdi. Galatasaray'a yapılan saldırılar artmıştır. Bu beraberliğe dünden daha çok ihtiyacımız olduğunu iletmek istiyorum."

"TÜRKİYE KUPASI FORMATI DA BENCE UYGUN OLDU"

TFF tarafından açıklanan yeni yabancı kuralı ve Türkiye Kupası'nın yeni formatıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Özbek, "Transfer edilen yabancı futbolcuların sahada olmasını destekliyorum. Bu konudaki kararları bence yerinde. Türkiye Kupası formatı da bence uygun oldu. Oradaki uygulama, daha fazla heyecan getirecektir" diye konuştu.

ERDEN TİMUR: TEK GAYEMİZ KENETLENMEK

Tek hedeflerinin kenetlenmek olduğunu belirten Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, "Geçen sene ben hakemle ilgili 3 kere konuştum. Bundan 2 ay önce bir ekrana çıkıp neler yapılması gerektiğini birçok öneri sundum. Ondan sonra yaşananlar da malum. O açıklamalardan sonra bir algı oluşturuldu. Kırgınlık falan söz konusu değil. Tek gayemiz kenetlenmek. Galatasaray büyük zorlukları hep böyle aştı. Daha çok iletişim kurmak gerekiyorsa onu da yaparız. İletişim kurdukça da 'niye öyle oluyor' deniliyor. Şu anda ortam zaten gergin. Bunun sorumluluğunu hep düşünmemiz lazım. Her seferinde konuşursak gerginliği artıracağız. Gündemimiz seçim falan değil. Mayıs ayındaki tek gündemimiz şampiyonluk" dedi.

"ICARDİ, SÜPER KUPA MAÇINDA MASKE İLE OYNAYACAKTI"

Icardi'nin Süper Kupa maçında maske ile oynayacağını söyleyen Erden Timur, "Icardi'nin önceden dinlendirilmesi gündemdeydi. Belli bir süre dinlendirilmediği takdirde hep böyle devam edecekti. Bu durum oyununa yansıyordu. Özveri göstererek oynuyordu. Yüzünde kırık oluşundan dolayı Süper Kupa maçında maske ile oynayacaktı. Gitmeden hocamızla da görüştü. Eşinin de kontrolleri olunca onun yanında olmak istedi. İğneden sonra belli bir süre antrenman yapmaması gerekiyor" diye konuştu.