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Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Özbek, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.

FENERBAHÇE 2 AÇIKLAMADAN RAHATSIZ

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

AÇIKLAMA YAPMADI

Dursun Özbek, yaklaşık bir saat süren savcılıktaki ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Mevlüt Duman:

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