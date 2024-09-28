Durmuyor, durdurulamıyor! Kerem Aktürkoğlu yine gol attı
Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gollerine devam ediyor. Kerem, Portekiz devinin ligin 7. haftasında konuk ettiği Gil Vİncente karşılaşmasında takımının 2. golünü kaydetti. Bununla birlikte gol sayısını 3'e yükselten 25 yaşındaki yıldızın 2 de asisti bulunuyor.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 7. haftasında Gil Vicente'yi konuk etti. Yaptığı skor katkısıyla göz dolduran ve kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden olan Kerem, bu karşılaşmada da gol atmayı başardı.
BU KEZ KAFAYLA ATTI
8. dakikada 1-0 geriye düşen Benfica, 17. dakikada Nicolas Otomendi ile skoru eşitledi. Dakikalar 25'i gösterirken sahneye milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu çıktı ve takımını öne geçirdi. Fredrik Aursnes'in sağ kanattan yaptığı ortaya sert ve düzgün bir kafa vuruşu yapan 25 yaşındaki futbolcu, topu filelere göndererek Benfica'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
İşte o gol;
KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI
Bu karşılaşma öncesinde Benfica formasını 3 maçta giyen ve ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, söz konusu müsabakalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz devine transfer olan Kerem'in 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.