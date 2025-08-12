Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de Gerçekleşti

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 602 sporcu madalya için yarıştı. Şampiyonada dereceye giren kulüpler arasında Haliç, Şişecam ve Samsun Büyükşehir Spor Kulüpleri öne çıktı.

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şampiyona, Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'nde düzenlendi.

Yarışlarda 45 kulüpten 602 sporcu 4 gün kupa ve madalya mücadelesi verdi.

Kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı tarafından düzenlenen törenle verildi.

Şampiyonada dereceye giren kulüpler şu şekilde oluştu:

Erkekler:

1- Haliç Su Sporları Kulübü

2- Şişecam Spor Kulübü

3- Samsun Büyükşehir Spor Kulübü

Kadınlar:

1- Şişecam Spor Kulübü

2- Gündoğdu Su Sporları Spor Kulübü

3- Adana Gençlik ve Spor Kulübü

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
