Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü gol

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

FRED PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS