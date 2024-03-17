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Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü gol

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred yaklaşık 30 metreden şahane bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Fred'in Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

FRED PERDEYİ AÇTI

Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü golGörüntü: beIN SPORTS

Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü golGörüntü: beIN SPORTS

Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü golGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ozan Polat:

Fred baba yapar .

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