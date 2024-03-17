Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından olağanüstü gol
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred yaklaşık 30 metreden şahane bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol Fred'in Süper Lig'deki ilk golü oldu.
Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.
FRED PERDEYİ AÇTI
Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Fred, 30 metreden çok şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
İşte o gol;