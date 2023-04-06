Dünyanın takip ettiği Icardi'den Başakşehir maçı sonrası sansasyonel paylaşım: Yılın soygunu

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e elenen Galatasaray, maçtan bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. 10 milyon takipçisi bulunan Mauro Icardi o paylaşımı alıntılayarak, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." notunu düştü.

Başakşehir'e 3-2 yenilen Galatasaray, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde havlu attı. Sarı-kırmızılı camia maç sonrası hakem kararlarına tepki gösterirken, Mauro Icardi'den bomba bir paylaşım geldi.

"KASIT VAR"

Galatasaray resmi hesabı karşılaşma sonrası tartışmalı bir pozisyonu "Kasıt VAR" ifadesiyle paylaştı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi de hakem isyanına sessiz kalmadı.

"BİR UTANÇ, BİR SKANDAL"

Arjantinli yıldız, 10 milyon takipçili sosyal medya hesabından Galatasaray'ın gönderisini alıntılayarak "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Icardi'nin takipçi sayısına vurgu yaparak, "Hakem hatalarını tüm dünyaya duyurdu." yorumlarında bulundu.