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Dünyanın konuştuğu evlilik bitti! Wanda, Galatasaraylı Icardi'den resmen boşandı

Spor Haberleri

Dünyanın konuştuğu evlilik bitti! Wanda, Galatasaraylı Icardi'den resmen boşandı

Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını açıkladı. Yıldız futbolcunun aynı zamanda menajeri olan Wanda, ticari konularda yardım isteyen kişinin Icardi olduğunu itiraf etti.

Spor dünyasının en popüler çifti en sonunda boşandı. Wanda Nara, İtalya'dan Vanity Fair'e açıklamalarda bulundu. Nara, Mauro Icardi ile boşandıklarını açıkladı.

Dünyanın konuştuğu evlilik bitti! Wanda, Galatasaraylı Icardi'den resmen boşandı

"SÖZLEŞMEYİ İMZALADIK"

Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladıklarını ifade eden Nara, "Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim. Sonrasında Arjantin'e gittim." dedi.

Dünyanın konuştuğu evlilik bitti! Wanda, Galatasaraylı Icardi'den resmen boşandı

"MENAJERİ OLMAMI İSTEDİ"

Menajerlik teklifinin Icardi'den geldiğini vurgulayan Nara, "5 çocuğum var. Hepsini büyüttüm. Kendimi 10 yıl boyunca çocuklarıma adadım. Son zamanlarda işe dönme arzum oluştu ve bu konuyu Mauro'ya açtım. Mauro bu konudan hiç hoşanmadı. Bir yandan Mauro için çalışıyordum zaten, menajeriydim ve bu durum onun hoşuna gidiyordu. Menajerlik işini benden isteyen Mauro'nun ta kendisiydi. Gençliğimdem beri sözleşmelerimi kendim imzalarım, hiç menajerim olmamıştır. Bu nedenle sözleşme müzakereleri konusunda iyiyimdir. Karakterim ve pazarlık gücüm var" sözlerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Wanda Nara Spor Haberler

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