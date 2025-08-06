'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı

'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
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Futbolculuk kariyerinde harikalar yaratan ve önemli takımlara transfer yapabilme potansiyelinin olduğu belirtilen Ali Akman, iyi performansını sürdüremedi. Son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Kariyerinin ilk yıllarında Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla harikalar yaratan Ali Akman'ın ismi birçok önemli takımla anılmıştı.

ÖNEMLİ TAKIMLARA GİDER DENİYORDU

Birçok futbolseverin önemli takımlarda forma giymesine kesin gözüyle baktığı Ali Akman, Bursaspor'daki performansını diğer takımlarda sürdüremedi. Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen ve Dender formaları giyen ve son olarak Çorum FK formasıyla da beklentileri karşılayamayan genç golcünün yeni takımı belli oldu.

YENİ ADRESİ KEÇİÖRENGÜCÜ

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı

KARİYER RAKAMLARI

Kariyeri boyunca toplamda 142 maça çıkan Ali Akman, 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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