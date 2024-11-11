Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer alırken, Süper Lig'de sezonun dikkat çekibi ekibi Samsunspor, 43 basamak birden yükselerek büyük bir sıçrama yaptı.
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Listeye Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor damga vurdu.
SAMSUNSPOR 43 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ
Dört büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük ise bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.
İŞTE O SIRALAMA
Son güncellemenin ardından dünyanın en iyi takımları şöyle sıralandı;
- 1- Real Madrid
- 2- Manchester City
- 3- Bayer Leverkusen
- 4- Atalanta
- 5- Atletico Mineiro (4 basamak yükseldi)
- 6- Botafogo (2 basamak yükseldi)
- 7- Barcelona (3 basamak yükseldi)
- 8- Flamengo (2 basamak yükseldi)
- 9- Liverpool (1 basamak yükseldi)
- 10- Borussia Dortmund (4 basamak geriledi)
- 34- Fenerbahçe (9 basamak geriledi)
- 44- Galatasaray (8 basamak yükseldi)
- 92- Beşiktaş (13 basamak yükseldi)
- 117- Trabzonspor (2 basamak geriledi)
- 129- Başakşehir (6 basamak geriledi)
- 242- Samsunspor (43 basamak yükseldi)