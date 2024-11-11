Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Listeye Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor damga vurdu.

SAMSUNSPOR 43 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Dört büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük ise bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.

İŞTE O SIRALAMA

Son güncellemenin ardından dünyanın en iyi takımları şöyle sıralandı;