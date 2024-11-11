Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer alırken, Süper Lig'de sezonun dikkat çekibi ekibi Samsunspor, 43 basamak birden yükselerek büyük bir sıçrama yaptı.

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Listeye Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor damga vurdu.

SAMSUNSPOR 43 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Dört büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük ise bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.

İŞTE O SIRALAMA

Son güncellemenin ardından dünyanın en iyi takımları şöyle sıralandı;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4- Atalanta
  • 5- Atletico Mineiro (4 basamak yükseldi)
  • 6- Botafogo (2 basamak yükseldi)
  • 7- Barcelona (3 basamak yükseldi)
  • 8- Flamengo (2 basamak yükseldi)
  • 9- Liverpool (1 basamak yükseldi)
  • 10- Borussia Dortmund (4 basamak geriledi)
  • 34- Fenerbahçe (9 basamak geriledi)
  • 44- Galatasaray (8 basamak yükseldi)
  • 92- Beşiktaş (13 basamak yükseldi)
  • 117- Trabzonspor (2 basamak geriledi)
  • 129- Başakşehir (6 basamak geriledi)
  • 242- Samsunspor (43 basamak yükseldi)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

İmamoğlu, "kurultay" tartışmasında tarafını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.