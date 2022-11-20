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Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası özel pozuyla mest etti

Spor Haberleri

Dünyanın en güzel kadını seçilen ünlü Paige Spiranac, "Sanırım artık futbolu seviyorum" diyerek 3 pozunu art arda sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyanın en güzel kadını unvanını alan golfçü Paige Spiranac sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Daha çok golf sporuyla ilgili paylaşımlarıyla öne çıkan ünlü isim, Katar'da başlayan Dünya Kupası nedeniyle bu kez bir değişikliğe gitti.

"SANIRIM ARTIK DÜNYA KUPASI'NI SEVİYORUM"

Instagram hesabından 3 pozunu art arda paylaşan Paige Spiranac, dekolteli pozlarının üzerine ise "Sanırım artık futbolu seviyorum" pozunu düştü. Ünlü sporcunun tişörtünün üzerinde ABD yazması da gözlerden kaçmadı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Söz konusu fotoğraflara sporseverlerden kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Sporseverler, ünlü ismin fotoğraflarına övgü yağdırdı.

İşte o pozlar:

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası özel pozuyla mest etti

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası özel pozuyla mest etti

Dünyanın en güzel kadını seçilen golfçü Paige Spiranac, Dünya Kupası özel pozuyla mest etti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Spor Haberler

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