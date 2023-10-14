Dünyanın en çekici futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti

Aston Villa forması giyen ve dünyanın en çekici kadın futbolcusu olarak gösterilen Alisha Lehmann, kendisine mesaj yoluyla gelen ahlaksız teklifi açıkladı. Lehmann, uluslararası çapta tanınan çok ünlü bir kişinin kendisiyle bir gece geçirmek için 110 bin dolar teklif ettiğini ifade etti.

Alman rap sanatçısı Shirin David'in podcast programına katılan Aston Villa'nın kadın futbolcusu Alisha Lehmann, kendisine bir mesaj yoluyla gelen ahlaksız teklifi ifşa etti. Çok ünlü bir kişinin kendisiyle bir gece geçirmek istediğini belirten Lehmann, bunun için 110 bin dolar teklif ettiğini ifade etti.

"DAHA ÖNCE BİR ETKİNLİKTE KARŞILAŞMIŞTIK"

Teklifi yapan kişiyle daha önce bir davette karşılaştığını ve koruması üzerinden kendisine ulaşıldığını belirten Lehmann, "Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda 'Alisha ile bir gece geçirmek için 110 bin dolar ödeyeceğim' yazıyordu." dedi.

"SADECE 110 BİN Mİ?"

Gelen teklife de cevap verdiğini belirten Lehmann, "Ama cevabım 'Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?' Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca." ifadelerini kullandı.