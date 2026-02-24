Haberler

Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır

Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Haber Videosunu İzle
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geride bıraktığımız günlerde FA Cup'ta Hull City ile karşılaşan Chelsea'de futbolcuların maç öncesi görüntüleri ortaya çıktı. Chelseali futbolcuların onları görmek için yaklaşık 15 dakika bekleyen küçük çocukları tamamen görmezden gelerek direkt olarak soyunma odasına gittikleri görüldü. Bu durum yoğun eleştirilere neden oldu.

  • Chelsea oyuncuları, Hull City ile FA Cup dördüncü tur maçı öncesinde takım otobüsünden inip soyunma odasına giderken, onları bekleyen Hull City'nin minik taraftarlarını görmezden geldi.
  • Chelsea oyuncularının bu davranışı, sosyal medyada ve İngiliz basınında yoğun eleştirilere yol açtı.
  • Chelsea oyuncularının aynı davranışı, geçen sezon Ipswich Town ve Southampton maçlarında da tekrarladığı İngiliz basınında ifade edildi.

Geride bıraktığımız günlerde FA Cup'ın dördüncü turunda Hull City ile deplasmanda karşılaşan Chelsea'de, maç öncesi yaşanan bir olay büyük tartışma yarattı.

KENDİLERİNİ BEKLEYEN ÇOCUKLARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Chelsea oyuncuları takım otobüsünden inip soyunma odasına doğru ilerlerken, onları heyecanla bekleyen Hull City'nin minik taraftarlarını tamamen görmezden geldikleri görüldü. Chelseali futbolcuları görmek için yaklaşık 15 dakika kapıda bekleyen minik taraftarların bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşadıkları dile getirildi.

BASIN VE TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz basınında, Chelseali futbolcuların geride bıraktığımız sezon Ipswich Town ve Southampton ile oynanan maçta da aynı hareketi tekrar ettiği ifade edilirken, bu davranış sosyal medyada ve İngiliz basınında yoğun eleştirilere yol açtı. Taraftarlar oyuncuları ''kibirli", "şımarık" ve ''kendini beğenmiş'' olarak nitelendirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve sevgilisinin uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor
Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi