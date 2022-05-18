Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi - Haberler

Saha içindeki performansı kadar saha dışında da lüks eşyalara harcadığı paralarla gündem olan Cristiao Ronaldo, 1 milyon euro değerinde özel koleksiyon saat satın aldı.

DÜNYACA YALNIZCA 126 TANE VAR

A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon euro değerinde özel bir saat satın aldı. 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

SAATE "CR7" DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

Haberler.com - Spor