Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi - Haberler

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Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

Haberler.com - Spor
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Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 1 milyon euro değerinde saat satın aldığı ifade edildi. Dünyada yalnızca 126 tane bulunan, 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin üzerinde "CR7" logosunun bulunduğu belirtildi.

Saha içindeki performansı kadar saha dışında da lüks eşyalara harcadığı paralarla gündem olan Cristiao Ronaldo, 1 milyon euro değerinde özel koleksiyon saat satın aldı.

Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

DÜNYACA YALNIZCA 126 TANE VAR

A Bola'da yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, dünyada yalnızca 126 tane bulunan yaklaşık 1 milyon euro değerinde özel bir saat satın aldı. 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin aynı zamanda Portekizli yıldızın sahip olduğu Bugatti Chiron marka otomobilden de esintiler taşıdığı belirtilenler arasında yer aldı.

Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

SAATE "CR7" DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Benzersiz bir görüntüye sahip olan saatte otomobil markasının yanı sıra 'CR7' logosunun da yer aldığının altı çizildi.

Dünyada yalnızca 126 tane var! Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı akıllara durgunluk verdi

Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Saat, Spor, Haberler

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