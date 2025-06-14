Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt

Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt
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Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i transfer listesine ekledi. Yıldız oyuncu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan olumlu referans alarak Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmaya başladı.

Fenerbahçe, forvet hattı için Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic'i gündemine aldı. Dusan Tadic ve Edin Dzeko'dan olumlu referans alan yıldız oyuncunun, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

TADIC VE DZEKO'DAN REFERANS ALDI

İtalya Lig itakımlarından Juventus'un Sırp santraforu Dusan Vlahovic ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmayan yönetim, bu kez rotasını Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Aleksandar Mitrovic'e kırdı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya danışan Mitrovic, bu futbolculardan olumlu geri dönüş alınca Fenerbahçe'nin teklifine oldukça sıcak bakmaya başladı. Haber detayında, Sırp golcü ile yapılan pazarlıkların son aşamaya geldiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCengiz TAN:

harika bir kulüp mutfakta plaket veriyorlar mutlaka sende dene demiştir ??????????

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Haber YorumlarıSeferoğlu Sıtkı:

Mutfak tüpünün yanında plaket alıp paketlenen adamların bu takıma referans olduğuna inanan var mı?

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