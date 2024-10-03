Üye Girişi
Haberler

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ı öncelikli transfer listesinin başına yazdı. Norveçli forvetin alternatifini de belirleyen İspanyol devi, Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı gündemine alacak.

Stadyum çalışmalarında sona yaklaşan ve Camp Nou'ya geri dönmek için gün sayan Barcelona'da gelecek sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Katalan ekibi geride kalan yaz Transfer döneminde sadece 2 transfer yaparken, yeni sezonda yıldız bir ismin kadroya katılması planlanıyor.

İLK HEDEF HAALAND

İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için Erling Haaland'ı öncelik olarak belirlediği belirtildi. Pep Guardiola'nın olası ayrılığının da Barcelona'nın bu transfer için elini güçlendirebileceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor

İKİNCİ PLAN NEYMAR

Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı. Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Manchester City FC Erling Haaland Manchester Barcelona Neymar Futbol Dünya Spor

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği' için öldürdüm dedi ama birkaç gün yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)! Rigas Galatasaray hangi kanalda? RFS Rigas GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? MasterChef eleme adayları kim? 3 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? 3-4 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 3-4 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 3-4 Ekim Ataşehir, Esenler, Ümraniye, Sultangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı (DÖNER)? 3 Ekim Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 3-4 Ekim Mamak, Beypazarı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 3 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title