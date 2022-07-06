Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
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Wimbledon Tenis Turnuvası'nda finalin yaklaşmasıyla birlikte 2014'te yaşanan skandal bir olay da yeniden gündeme geldi. 2014'te dünyaca ünlü tenisçi Naomi Broady'in turnuva kuralı gereği sahaya sütyensiz çıkarılması büyük tepkilere neden olmuştu. Bu olay, turnuva tarihine geçti.
Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 2014 yılındaki müsabakaları için getirilen "Sütyen takma" yasağı, İngiltere'de bir kez daha manşetlere taşındı.
O dönem tenisçi Naomi Broady, turnuva kuralları gereği sahaya sütyensiz çıkmak zorunda bırakılmıştı. Broady, Caroline Wozniacki'ye karşı ikinci tur maçında sütyensiz mücadele ederek o dönem gündeme oturdu.
Kadın sporcuların böyle bir uygulamaya zorlanması, erkek tenisçilerin de tepkisini çekmişti. Bazı erkek tenisçileri, yaptıkları açıklamada uygulamanın çok mantıksız olduğunu ve acilen kaldırılması gerektiğini savunmuştu.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 10 Temmuz'da oynanacak final müsabakası öncesinde tarihe geçen bu olay, yeniden manşetlere taşındı. Bu sayede yapılan hatanın büyüklüğüne dikkat çekilmek istendi.
İşte tartışma yaratan o fotoğraf kareleri: