Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde

Dünyanın en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 2014 yılındaki müsabakaları için getirilen "Sütyen takma" yasağı, İngiltere'de bir kez daha manşetlere taşındı.

SÜTYENSİZ ÇIKMAYA ZORLANMIŞTI

O dönem tenisçi Naomi Broady, turnuva kuralları gereği sahaya sütyensiz çıkmak zorunda bırakılmıştı. Broady, Caroline Wozniacki'ye karşı ikinci tur maçında sütyensiz mücadele ederek o dönem gündeme oturdu.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Kadın sporcuların böyle bir uygulamaya zorlanması, erkek tenisçilerin de tepkisini çekmişti. Bazı erkek tenisçileri, yaptıkları açıklamada uygulamanın çok mantıksız olduğunu ve acilen kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

YENİDEN HATIRLATILDI

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 10 Temmuz'da oynanacak final müsabakası öncesinde tarihe geçen bu olay, yeniden manşetlere taşındı. Bu sayede yapılan hatanın büyüklüğüne dikkat çekilmek istendi.

İşte tartışma yaratan o fotoğraf kareleri: