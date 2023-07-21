Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evi soyuldu. Hırsızlar İtalyan kaleci ve eşini bağlayarak gerçekleştirdiği soygunda 500 bin euroluk eşya çaldı. Failler evi savaş alanına çevirirken, yaşananların ardından bir otele sığınan çift tedbir amaçlı hemen hastaneye kaldırıldı