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Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

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Paris Saint-Germain'in kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın evi soyuldu. Hırsızlar İtalyan kaleci ve eşini bağlayarak gerçekleştirdiği soygunda 500 bin euroluk eşya çaldı. Failler evi savaş alanına çevirirken, yaşananların ardından bir otele sığınan çift tedbir amaçlı hemen hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evi dün gece 03.20 sularında soyuldu. Hırsızlar, PSG'nin deneyimli eldiveni ve eşini bağlayarak soygunu gerçekleştirdi. Faillerin, evden yaklaşık 500 bin euro çaldığı düşünülüyor.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDILAR

L'équıpe'te yer alan habere göre, hırsızlık olayının ardından Donnarumma ve eşi bir otele sığındı. Büyük şok geçiren çift tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İZLERİNİ KAYBETTİRMEYİ BAŞARDILAR

Evi savaş alanına çeviren hırsızlar değerli eşyaları çaldıktan sonra izlerini kaybettirmeyi başardı. Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin araştırmaları sürüyor.

Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

Dünyaca ünlü kaleci Donnarumma ve eşini bağlayan hırsızlar, evi savaş alanına çevirdi

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Yorumlar (2)

Metin Akarsy:

Fakire Ekmek Yoksa... Zengine de Huzur Yok...

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Alper:

Siz bu kafayla giderseniz, yarın o zenginler silahlı güvenlik ordusuyla Brezilya'daki gibi fakir avına çıkar ya da küresel bir hastalık yayıp tedavisi için ilacın fiyatı 100 bin dolar alamayan haritadan silinsin derse ağlamayacaksınız ama... Sonuçta dünyayı da teknolojiyi de zenginler yönetir.

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