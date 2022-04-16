Dünyaca ünlü kadın spor spikeri, taraftarın pes dedirten talebini ifşa etti: İç çamaşırını koklamak istiyorum
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Dünyaca ünlü spor spikeri Emma Jones, bir hayranının kendisine attığı mesajı ifşa etti. Jones, taraftarın kendisine "İç çamaşırını koklamak istiyorum" diye mesaj attığını belirtti.
Galli spor spiker Emma Jones, sosyal medya hesabı üzerinden bir erkek taraftar tarafından kendisine gönderilen mesajı ifşa etti. Instagram hesabını aktif olarak kullanmasıyla bilinen Jones, geçtiğimiz perşembe yeni bir paylaşımda bulundu.
HİKAYESİNE YANIT VERDİ
Jones'in hikayesine yanıt veren bir taraftar, spor spikerinin iç çamaşırını koklamak istediğini söyledi. Aldığı mesaj karşısında büyük şok yaşayan Jones,taraftarın pes dedirten talebini takipçileriyle paylaştı.
"UMARIM BENDEN İYİ BİR GÜN GEÇİRİYORSUNUZDUR"
Jones paylaşımına ise, "Umarım benim DM kutumdan daha iyi bir perşembe geçiriyorsunuzdur" notunu düştü. Jones'e gelen mesaj, diğer hayranlarını da sinirlendi. Ünlü spikere destek amacıyla çok sayıda yorumda bulunuldu.