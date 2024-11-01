Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı

İsveçli rekortmen atlet Armand Duplantis, Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda fenomen haline gelen Türk atıcı Yusuf Dikeç adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya rekortmeni İsveçli atlet Armand Duplantis de Yusuf Dikeç'in etkisinden kurtulamıyor.

YUSUF DİKEÇ'E BENZEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde İsveçli model Desiré Inglander ile nişanlanan Duplantis, paylaştığı fotoğrafla bu hayranlığını bir kez daha gösterdi. Duplantis'in üzerinde "Türkiye" yazılı bir tişörtle poz vermesi dikkat çekerken, fotoğrafta Dikeç'in ikonik duruşunu canlandırdığı görüldü. Bu özel karede, kendisine nişanlısı Inglander da eşlik etti. Ancak Duplantis'in hayranlığı yalnızca bu duruşla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Dikeç'in tarzını da benimseyerek saç modelini ve gözlük seçimini ona benzeterek poz verdi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu fotoğraf, hayranları tarafından "Duplantis'in Dikeç etkisinden kurtulamadığının kanıtı" olarak yorumlandı. İsveçli rekortmenin, yalnızca bir sporcu olarak değil, kişisel tarzında da Dikeç'ten ilham almaya devam ettiği bu kare, dünya basınında yankı uyandırdı.

İşte o poz;

Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda genel sıralamada 84 ülke arasında 64'üncü sırada yer alırken, atıcı Yusuf Dikeç'in elde ettiği başarı ile olimpiyatlara unutulmaz bir iz bıraktı. Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte karma 10 metre havalı tabanca dalında finalde ikinci sırada yer alarak Türkiye'ye bu branşta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki kendine özgü duruşu, olimpiyat sürecinde büyük bir ilgi gördü ve kısa sürede spor dünyasında ikonik bir sembol haline geldi. Futbolculardan atletlere kadar birçok sporcu, Dikeç'in kararlı duruşunu benimsedi ve onu taklit etti.