Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Rb Leipzig'in Belçikalı golcüsü Lois Openda'nın hacamat yaptırdığı anlar gündem oldu. Yıldız futbolcunun tedavi sırasında çekilen görüntüleri kısa sürede futbolseverlerin ilgisini çekti.

Vücuduna uygulanan hacamat tedavisi sırasında kaydedilen görüntülerde Openda'nın sırtında çok sayıda kupa bulunduğu görüldü. Sporcular arasında sıkça tercih edilen bu yöntemin kas ağrıları ve toparlanma süreci için kullanıldığı biliniyor.

FUTBOLCULAR ARASINDA YAYGIN

Birçok profesyonel sporcu performansını korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için hacamat yöntemine başvuruyor. Openda'nın görüntüleri de futbol dünyasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.