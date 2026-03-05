Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı
RB Leipzig'in yıldızı Lois Openda hacamat yaptırdı. Tedavi sırasında çekilen görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti. Profesyonel sporcuların performansını korumak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için sıklıkla hacamat yöntemine başvurduğu biliniyor. Openda'nın sırtında çok sayıda kupa bulunduğu görüntüler, futbol dünyasında dikkat çeken anlar arasında yer aldı.
FUTBOLCULAR ARASINDA YAYGIN
