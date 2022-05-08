Dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus açık açık dile getirdi: Fenerbahçe beni bekliyor - Haberler

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Dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus açık açık dile getirdi: Fenerbahçe beni bekliyor

Haberler.com - Spor
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Dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus açık açık dile getirdi: Fenerbahçe beni bekliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için görüşmelerini sıklaştırdığı Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile görüşmelerde son aşamaya gelen dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus, geleceği hakkında açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilere ayrı bir parantez açtı.

"PORTEKİZ'E DÖNDÜĞÜMDE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Sporx'te yer alan habere göre Jorge Jesus yaptığı açıklamada, " Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." dedi.

Dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus fitili yaktı: Fenerbahçe beni bekliyor

"ŞU AN ÖZGÜR BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Flamengo ile ilgili de konuşan Portekizli hoca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Portekiz, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Mete HAN:

Aklın varsa gelme.Biz dünyanın en iyi teknik direktörlerini rezil etmede son derece mahiriz.

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