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Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı

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Dünya genelinde en büyük ve en tanınmış profesyonel güreş organizasyonlarından biri WWE, Afrika'ya uyarlanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

En büyük güreş organizasyonlarından biri olan World Wrestling Entertainment (WWE) dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Aynı organizasyon Afrika'ya uyarlanınca ortaya birbirinden ilginç görüntüler çıktı. Çamurla kaplanan zemine sahip ringde dövüşen sporcuların videosu kısa sürede viral oldu.

WWE NEDİR?

World Wrestling Entertainment (WWE), dünya genelinde en büyük ve en tanınmış profesyonel güreş organizasyonlarından biridir. WWE, sadece spor değil, aynı zamanda eğlence, dramatik unsurlar ve büyük bir hayran kitlesiyle karakterize edilen bir şov dünyasıdır.

WWE'nin kökenleri, 1952 yılına kadar uzanmaktadır. O dönemde, Vincent J. McMahon tarafından Capitol Wrestling Corporation (CWC) olarak kurulan şirket, zaman içinde çeşitli değişikliklere uğradı ve 1982'de World Wrestling Federation (WWF) adını aldı. Ancak, 2002 yılında dünya genelinde marka birleşmesiyle birlikte, WWF ismi WWE olarak değiştirildi.

WWE, birbirinden çeşitli güreşçilere sahip geniş bir kadroya sahiptir. Güreşçiler, karakterlerini ve sahne kişiliklerini öne çıkararak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırlar. John Cena, The Rock, Stone Cold Steve Austin ve The Undertaker gibi isimler, WWE tarihinde efsaneleşmiş güreşçiler arasında yer alır.

Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBaba Can:

Bunların ki daha gerçekçi

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