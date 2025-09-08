Dünyaca ünlü golcü Wissam Ben Yedder, Türkiye'de! Yeni takımı çok şaşırttı

Dünya futbolunun önemli golcülerinden biri olan 35 yaşındaki Fransız yıldız Wissam Ben Yedder'in yeni durağı Türkiye oldu.

SAKARYASPOR'A TRANSFER OLDU

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, hücum hattını Wissam Ben Yedder ile güçlendirdi. Yeşil-siyahlılar, şu anda boşta olan Ben Yedder'i transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Wissam Ben Yedder ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine Yeşil-Siyah formamız altında başarılar dileriz. Hoş geldin Wissam Ben Yedder" denildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

35 yaşındaki Fransız santrforun güncel piyasa değeri 2 milyon euro olan Ben Yedder, Toulouse, Sevilla, Monaco ve Sepahan'da gibi önemli takımlarda oynadı. Kariyerinde çıktığı 519 maçta 260 gol atan yıldız oyuncu, 75 golün de pasını verdi.