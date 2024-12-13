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Dünyaca ünlü futbolcu 4 yaş büyük çıktı

Dünyaca ünlü futbolcu 4 yaş büyük çıktı
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Bonservisi Dortmund'da olan ve Nice forması giyen Youssoufa Moukoko'nun babası Joseph Moukoko, yıldız futbolcunun biyolojik oğlu olmadığını ve 20 değil, 24 yaşında olduğunu söyledi.

Bonservisi Borussia Dortmund'da olan ve Fransız ekibi Nice'te kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko için babasından gündem yaratan bir açıklama geldi.

"BENİM OĞLUM DEĞİL"

Joseph Moukoko Bild'e yaptığı açıklamada geç futbolcunun kendi oğlu olmadığını söyledi. Baba Moukoko, "Ben Youssoufa'nın biyolojik babası değilim. Benim ve karım Marie'nin oğlu değil" dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu 4 yaş büyük çıktı

"20 DEĞİL, 24 YAŞINDA"

Yıldız ismin gerçek yaşının 20 olmadığını söyleyen Joseph Moukoko, "O 20 Kasım 2004'te de doğmadı. Ona sahte doğum belgesi aldım. 2004 yılında değil aslında 2000 yılında doğdu" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü futbolcu 4 yaş büyük çıktı

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Dortmund'dan 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralanan Youssoufa Moukoko, Fransız ekibiyle 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Moukoko'nun bonservisini elinde bulunduran Alman deviyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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