Dünya yıldızından "Onu görürsem huzur içinde ölebilirim" diyen hayranına büyük jest

Brezilyalı yıldız Neymar, kendisini görmek için büyük bir özlem dile getiren yaşlı bir hayranıyla bir araya geldi. "Onu görürsem huzur içinde ölebilirim" sözleriyle gündeme gelen taraftarın hayali gerçek oldu.

DUYGUSAL BULUŞMA

Neymar, özel olarak organize edilen buluşmada yaşlı hayranıyla uzun süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve formasını imzaladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, duygusal görüntüler milyonlarca kez paylaşıldı. Yıldız futbolcunun samimi tavırları ve hayranına gösterdiği ilgi, spor kamuoyunda takdir topladı.

"FUTBOL ASLA SADECE FUTBOL DEĞİLDİR"

Buluşmanın ardından yapılan paylaşımlarda "Futbol asla sadece futbol değildir" yorumları öne çıktı. Neymar'ın bu jesti, futbolun insanlar üzerindeki duygusal etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.