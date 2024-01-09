Anlaşma tamam! Dünya yıldızı Bonucci Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Süper Lig devi Fenerbahçe, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile anlaştı. 36 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile anlaştı. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyu yarın İstanbul'a getiriyor.
YARIN İSTANBUL'DA
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin Bonucci ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Fenerbahçe'nin, deneyimli savunma oyuncusunu Çarşamba günü Türkiye'ye getirmek istediği aktarıldı.
10 MAÇTA 723 DAKİKA SAHADA KALDI
Bu sezon Union Berlin ile 7'si lig olmak üzere toplam 10 maçta 723 dakika forma giyen oyuncu 1 de gol katkısında bulundu.