Dünya Sıralaması'nda ilginç tablo! 'Bizim Çocuklar' basamak atladı

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvede yer almaması dikkat çekti. A Milli Takımımız ise sıralamada bir basamak yükseldi.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı. Bin 465 puana sahip olan Ay-Yıldızlılar bir basamak yükselerek 44. sıraya yerleşti. Zirvede ise bin 840 puanla Brezilya var.

ARJANTİN İKİNCİ

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 838 puanla bir sıra yükselerek 2. sıraya yerleşti. Dünya Kupası finalisti Fransa ise bin 823 puanla üçüncülüğe oturdu. Belçika, bin 781 puanla 4.'lüğe gerilerken, puanını bin 774'e yükselten İngiltere ise 5. sıradaki yerini korudu.

RAKİBİMİZ HIRVATİSTAN YÜKSELDİ

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan, 5 sıra birden yükselerek 7. oldu. Diğer rakiplerimiz ise sırasıyla Galler 28, Ermenistan 95, Letonya 133. sırada yer aldı.