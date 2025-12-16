FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, Antalya'da başladı

FIDE Dünya 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası, 15-21 Aralık tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. 34 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonanın resmi açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'yi 60 sporcu temsil ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Fethi Apaydın, "Gençlerimiz çok yetenekli, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum" dedi.

34 ülkeden 300'ü aşkın sporcunun katıldığı 9-17 Yaş Altı Hızlı ve Yıldırım Satranç Dünya Şampiyonası'nın resmi açılışı bugün Antalya'da yapıldı. Türkiye'den 60 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, 21 Aralık'a kadar sürecek. Açılış törenine TSF Başkanı Fethi Apaydın, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Arkady Vladimirovich Dvorkovich ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın yanı sıra, sporcular ve aileleri katıldı.

Türkiye'nin genç büyükustaları Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel'in de katılım sağladığı şampiyonada, Yağız Kaan Erdoğmuş hem hızlı hem de yıldırım şampiyonalarında, Ediz Gürel ise yıldırım şampiyonasında hamle yapacak.

FETHİ APAYDIN: BU TURNUVALAR DOĞRUDAN ALT YAPIYA DESTEK

TSF Başkanı Fethi Apaydın, turnuvanın Türkiye için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Apaydın, "Burada bir dünya şampiyonası oynanıyor. 18 yaş altı turnuvalar bizim için ayrı bir sorumluluk çünkü doğrudan altyapıya destek anlamına geliyor. Önemli ülkelerin önemli sporcuları burada, çok büyük rekabet var" dedi.

Turnuvada yalnızca milli sporcuların yer aldığı farklı bir uygulama yapıldığını aktaran Apaydın, "Bu uygulama milli takım havuzunu daha anlamlı hale getirip ülke başarımıza katkı sağlayacak. İstatistikleri önemsiyoruz; katılan ülkeler, sporcuların memnuniyeti, kazanılacak kupa ve madalyalar bizim için bir bütün. İlk kez yapılan bir turnuva için 34 ülke ve 312 sporcu çok büyük bir rakam. Bu yüzden çok mutluyuz. Gençlerimiz, bizim dünya yıldızlarımız da turnuvaya katılıyor. Onların alacağı sonuçlar için çok heyecanlıyım. Çok yetenekli çocuklarımız ve şampiyonluğun geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Savaşan ülkelerin burada beraber yer aldıklarını aktaran Apaydın, "Her zaman söylüyoruz ya spor birleştirici bir güçtür. Bunu yaşıyor olmak ve buna vesile oluyor olmak ayrı güzel. Burada hiç kimse savaş istemez, üzüntü istemez; herkes mutluluk ister, barış ister. Genel görüşün dışında şu kadarcık bile katkımız oluyorsa bu organizasyon sayesinde, biz mutlu oluruz. Burada çocuklar beraber yemek yiyor, yarışıyor, gülüp eğleniyorlar. Turnuva dışında da vakit geçiriyorlar. Güzel ülkemizin buna ev sahipliği yapıyor olması çok gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

ARKADY VLADİMİROVİCH DVORKOVİCH: SPOR POLİTİKANIN ÜZERİNDE

FIDE Başkanı Arkady Vladimirovich Dvorkovich ise Antalya'daki organizasyonun örnek nitelikte olduğunu vurguladı. Dvorkovich, "Oyuncular için en iyi şartların hazırlandığını düşünüyorum. 34 ülkeden sporcuların yer alması çok değerli. Türkiye'nin yıldız oyuncuları Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel'in bu turnuvada mücadele edecek olması organizasyona özel bir anlam katıyor" dedi. Birbirleriyle savaşan ülkelerin vatandaşlarının burada bir arada olduğuna dikkati çeken ve ülkeler arasında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanabildiğini dile getiren Dvorkovich, "Burada genç sporcuların aynı salonda karşılıklı oynaması sporun tüm politik değerlerin üzerinde olduğunu gösteriyor. Bunu gösterebildiğimiz için çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.