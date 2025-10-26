Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'na coşkulu karşılama

ÜÇÜNCÜ kez World Superbike Dünya Şampiyonu olan, 2026'da MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu , memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir törenle karşılandı.

Dünya Superbike (WorldSBK) Şampiyonası'nda 2021, 2024 ve 2025 sezonlarında dünya şampiyonu olarak tarihe geçen Alanyalı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, doğduğu şehir Alanya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. 1996 yılında Alanya'da doğan, efsane motosiklet akrobatı 'Tek Teker Arif'in oğlu olan 29 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu, 2015 Avrupa Superstock 600 şampiyonluğuyla dikkati çekti. 2018'de WorldSBK kariyerine adım atan Razgatlıoğlu, 2021'de Yamaha ile ilk dünya şampiyonluğunu kazandı; ardından 2024 ve 2025'te BMW takımına geçerek arka arkaya iki şampiyonluk daha elde etti. 2024'te 13 yarışlık galibiyet serisiyle rekor kıran, 2025 sezonunu 21 zafer ve 31 podyumla tamamlayan Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de Prima Pramac Yamaha takımıyla yarışarak Türkiye'yi bu arenada temsil edecek ilk sporcu olacak. Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen karşılama töreninde binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla alanı doldurdu ve 'El Turco' lakaplı şampiyon için büyük sevgi gösterisinde bulundu.

MOTOSİKLET KONVOYUYLA GİRİŞ YAPTI

Etkinlik, Dinek Mahallesi'nden motosiklet konvoyuyla başladı. Yüzlerce motosikletlinin katıldığı konvoyda kasklarını takan sürücüler 'Şampiyon Toprak' sloganlarıyla şehir merkezine ilerledi. Konvoy, İskele Şelale önü etkinlik alanına ulaştığında kalabalık, büyük bir coşkuyla milli sporcuyu alkışlarla karşıladı. Toplanma alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, dev ekranda Toprak Razgatlıoğlu'nun sezon boyunca kazandığı yarışların görüntüleri ve başarı hikayesi izletildi.

ÇAVUŞOĞLU: BİZ ONUN ŞAMPİYON OLACAĞINA CANI GÖNÜLDEN İNANDIK

Törende konuşan Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya'nın gururu olan Razgatlıoğlu'na teşekkür etti. Çavuşoğlu, "Toprak üçüncü kez dünya şampiyonu oldu, bu gururu bize yaşattı. Göğsümüzü kabarttı. Bütün engellere rağmen şampiyon döndü. Biz onun şampiyon olacağına canı gönülden inanıyorduk. Keşke rahmetli ağabeyim de bugünleri görebilseydi ama o biliyordu Toprak'ın bu şampiyonlukları kazanacağını. Allah ondan razı olsun. Alanya'mızın evladı bir kez daha tarih yazdı. Üç kez dünya şampiyonluğunu getirmek kolay değil. Allah ona güç, kuvvet, baht açıklığı versin. İnşallah daha nice şampiyonluklar getirecek. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptığı için. Toprak seni yürekten kutluyorum" dedi. Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Razgatlıoğlu'na üzerinde 7 numara yazılı özel Alanyaspor forması hediye etti.

ÖZÇELİK: ALANYA'DA ADI YAŞAYACAK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yaptığı konuşmada Toprak Razgatlıoğlu'nun Alanya ve Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Özçelik, "Sevgili Toprak, 14 yaşındayken 'Ben dünya şampiyonu olacağım, Alanya'nın ve Türkiye'nin adını en yukarılara çıkaracağım' demişti. Bugün bu sözü tuttu. Biz de Alanya Belediyesi olarak bu büyük başarının anısını yaşatmak için adını Alanya'da bir noktaya vereceğiz. Seneye dördüncü şampiyonluğunu kazandığında, adının verildiği yerde seni yeniden karşılamayı umut ediyorum. Türkiye'nin ve Alanya'nın adını dünyaya duyurduğun için seni yürekten kutluyorum" diye konuştu. Özçelik, Razgatlıoğlu'na 3 boyutlu özel portre tablosu hediye etti.

TOPRAK: BİZ HEP BERABER ŞAMPİYON OLDUK

Üç kez dünya şampiyonu unvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, törende yaptığı duygusal konuşmada kendisine gösterilen sevgiye teşekkür etti. Razgatlıoğlu, "Öncelikle Belediye Başkanımıza ve Alanyaspor Başkanımıza teşekkür ederim. Sizlerin sevgisi ve desteği olmasa bu başarılar gelmezdi. Her zaman söylüyorum 'Ben' değil, 'Biz' şampiyon olduk. Çünkü bu yolda hep birlikte yürüdük. Bu sene çok zorlu bir sezondu. Özellikle son yarışta büyük stres yaşadık ama sonunda başardık. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. 2026'da MotoGP'ye geçiyorum. Orada da ilk Türk olarak yarışacağım. MotoGP'de sadece yarışmak değil, iz bırakmak istiyorum. Bayrağımızı her defasında dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı çaldırmak en büyük gururum. İnşallah bu başarılar orada da devam eder" açıklamasında bulundu. Konuşmasının ardından Toprak Razgatlıoğlu, sahnede Belediye Başkanı Özçelik ve Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu ile birlikte 'Erik Dalı' oynayarak vatandaşlarla eğlendi. Ardından alandaki çocuklara, gençlere ve motosiklet tutkunlarına imza dağıtan Razgatlıoğlu kasklara, tişörtlere imza attı ve hayranlarıyla selfie çektirdi.

KONFETİLERLE GÖKYÜZÜNE YÜKSELEN GURUR

Etkinlik boyunca alanı dolduran kalabalık, Türk bayrakları ve konfeti gösterileriyle milli sporcuyu dakikalarca alkışladı. Minik çocuklar, kasklarına imza almak için yarışırken; gençler 'El Turco' tezahüratlarıyla coşkuya ortak oldu. Program sonunda, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk kupası ile sahnede çekilen fotoğrafı büyük alkış topladı.