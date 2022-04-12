Dünya şampiyonu milli eskrimci Aleyna Ertürk Ankara'ya geldi

ANKARA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan milli eskrimci Aleyna Ertürk, Ankara'ya geldi.

Aleyna, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Karşılama törenine Aleyna'nın anne ve babasının yanı sıra Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal, Olimpiyat Koordinatörü Recep Koç ve diğer ilgililer katıldı.