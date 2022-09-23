Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir'e 74 adet çeyrek altın Spor Haberleri Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, milli boksör Şennur Demir'e verdiği altın sözünü tuttu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, milli boksör Şennur Demir'e verdiği altın sözünü tuttu. Başarılı sporcu, 74 adet çeyrek altın ile ödüllendirildi. Bartınlı Şennur Demir, mayıs ayında Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda şampiyon oldu. Demir, Bartın Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda şehrin plaka kodu olan 74 adet çeyrek altınla ödüllendirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Belediye Meclis Üyeleri Canan Çavuşoğlu, Secaattin Aykan ve Sanem Çöme Taşdemir, takdim töreninde şampiyonu tekrar tebrik ettiler. Milli boksöre önümüzdeki günlerde katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilendi. - BARTIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Cemal Akın Bartın Spor Haberler

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