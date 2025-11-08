Haberler

Kadın Para Masa Tenisi Takımından Tarihi Başarı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, yurda döndü.

Kahire'den dönen milli sporcular, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısı gösteren Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı oyuncusu Ebru Acer, yaptığı açıklamada, tarih yazmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Çok mutluyuz. Tarih yazdık ve yazmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, başkanımız Birol Aydın'a, Bülent hocama ve teknik kuruldaki herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten de Sümeyra Türk, "Çok gururluyum. Ülkeme bir bronz ve bir altın madalya getirdim. Bakanımıza, federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Enes Burç, iyi maçlar oynadığını ve kazandığı başarılardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Uçan ise milli takımın toplam 6 madalyayla yurda döndüğünü hatırlatarak şöyle konuştu:

"Kadınlarda Sümeyra ve Ebru kardeşlerimiz tarihte bir ilki başararak altın madalya kazandılar. Aynı zamanda otizm dalında da ülkemize ilk kez madalya getirdik. Enes kardeşimize de bunun için çok teşekkür ediyoruz. Enes, ülkemize gümüş madalya da kazandırdı. Bir kez daha millilerimiz ülkemizi gururlandırdı. Emeği geçen yönetim kurulumuza, başkanımız Birol Aydın'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizlere her zaman destek olan Hamza Yerlikaya'ya bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerimi sunuyorum."

Mısır'ın başkent, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan ay-yıldızlı takım, finalde Rusya ile yaptıkları müsabakayı 3-1 kazanarak tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısı göstermişti.

Organizasyonda ferdi yarışlarda Ebru Acer gümüş, Sümeyra Türk bronz, Enes Burç ise 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
