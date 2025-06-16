Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te Şampiyonlar Belli Oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'te kadınlar İsviçre, erkeklerde ise Çekya şampiyon oldu.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkıları ile Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in kadınlar finalinde İtalya ile İsviçre karşı karşıya geldi. Karşılaşmada İtalya takımından Valentina Gottardi- Reka Orsi Toth ile İsviçre takımından Anouk Verge Depre- Zoe Verge Depre ikilisi mücadele etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmada ilk seti 21-15 İsviçre takımı kazanırken, ikinci seti İtalya takımı 21-12 alarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 15-13, karşılaşmayı da 2-1 kazanan İsviçre, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. İtalya'dan Valentina Gottardi- Reka Orsi Toth ikinci olurken, Fransa'dan Vieira- Chamereau çifti ise İtalyan Scampoli- Bianchi ikilisini 2-0 yenerek üçüncü oldu.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON ÇEKYA

Erkekler finalinde ise Çekya'dan Ondrej Perusic-David Schweiner çifti ile Fransa'dan Teo Rotar-Arnaut Gauthier karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan Çekya, şampiyon oldu. Fransa'nın ikinci olduğu turnuvada Brezilyalı George-Saymon çifti rakipleri Avustralyalı Nicolaidis-Carracher çiftini yenerek üçüncü oldu.

Turnuva düzenlenen törenle sona erdi. Dereceye girenlere ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem ve organizasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.